Wirtschaft : Stipendium für Gründer im Kreis Mettmann

KREIS METTMANN Nächste Jury-Sitzung tagt im Juli.

Die Startercenter NRW Düsseldorf/ Kreis Mettmann kommen am 9. Juli in der Kreisverwaltung Mettmann zu ihrer nächsten Jurysitzung zusammen.

Gründer erhalten auch die Gelegenheit, sich in Gründernetzwerken auszutauschen und sich durch individuelles Coaching begleiten zu lassen: „Egal ob Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen – wichtig ist der innovative und zukunftsweisende Charakter einer Idee. So können Sie neue Produkte erfinden und damit Marktlücken schließen oder Verfahren und Dienstleistungen so optimieren, dass sie den Menschen in Ihrer Region zugutekommen“, heißt es beim Starterzentrum.