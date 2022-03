Kultur in Ratingen : Landesmuseum lädt zu Benefizkonzert für die Ukraine

Marta Wryk (Mezzosopran, Bild) und Sina Kloke (Piano) treten 26. März im Oberschlesischen Landesmuseum auf. Foto: OSLM

Ratingen Schirmherr ist der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen André Kuper, der auch ein Grußwort sprechen wird.Die Stiftung Haus Oberschlesien erinnert an das Schicksal von Flucht und Vertreibung.

() Seit etwa zwei Wochen tobt ein Krieg mitten in Europa. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine lässt Erinnerungen an Zeiten wach werden, von denen wir hofften, sie würden nie wiederkommen“, heißt es in einer Medienmitteilung der Stiftung Haus Oberschlesien. Sie fühle sich besonders verpflichtet, in dieser Situation zu helfen. Deshalb findet am Samstag, 26. März, um 18 Uhr im Haus Oberschlesien (Hösel) unter dem Motto „Stimmen der Freiheit“ ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine statt.

Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz erklärt: „Unsere Stiftung wurde gegründet, weil nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen Deutsche das Schicksal von Flucht, Vertreibung und Heimatverlust erlitten haben. Vertreibung ist auch die Gemeinsamkeit, die Oberschlesien und die Ukraine verbindet, denn in die Häuser, die von den Oberschlesiern bei ihrer Flucht und Vertreibung verlassen worden waren, zogen häufig polnische und polnisch-ukrainische Familien, die ihrerseits aus ihrer ostpolnischen Heimat, der heutigen Westukraine, vertrieben wurden.“ So kam es, dass zum Beispiel an der Gleiwitzer Technischen Hochschule nach 1945 vornehmlich Professoren aus Lemberg lehrten. Mit den Jahren entstanden oberschlesisch-polnisch-ukrainische Bande. Die oft familiären Verbindungen führen aktuell dazu, dass Menschen aus der Ukraine auch insbesondere in Oberschlesien Obdach finden.

„In der aktuellen Situation möchten wir unbedingt helfen und spüren auch eine enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung“, erklärt Museumsdirektorin Andrea Perlt. Schnell habe man sich für ein außerordentliches Konzert entschieden. Einerseits fließe so bares Geld (100 Prozent der Eintrittsgelder werden gespendet), andererseits böte man mit der Musik auch Trost in diesen schweren Zeiten. Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz freut sich, dass es über hausinterne Empfehlungen schnell gelungen sei, Künstlerinnen für das Vorhaben zu gewinnen. „Mit Marta Wryk und Sina Kloke haben wir zwei junge Musikerinnen, die schon an renommierten Häusern national und international gastiert haben“, sagt Wladarz zufrieden.

Nachdem das vergangene Konzert von Aleksandar Filić den Komponisten Jadassohn und Mendelssohn gewidmet war, werden Marta Wryk (Mezzosopran) und Sina Kloke (Piano) ihr moderiertes Konzert rund um „Stimmen der Freiheit“ aufbauen und mit Arien und Liedern europäischen Komponisten, unter anderem Chopin, Turkewich und Verdi, eine Stimme geben.