Stimme der Wirtschaft : Der richtige Weg ins Berufsleben

Ratingen Fast jeder dritte Student bricht sein Studium in der Frühphase ab.

Seit einer Woche laufen sie wieder – die schriftlichen Abiturprüfungen. Und in einer Woche werden auch die letzten schriftlichen Prüfungen vorüber sein. Fakt ist: Immer mehr Schülerinnen und Schüler machen Abitur. Und wer es in der Tasche hat, der will auch studieren. Das wollen schon die Eltern, denn: „Wofür haben wir dich denn so lange zur Schule gehen lassen?“ Schon 2017 haben mehr als eine halbe Million Studierende ihre akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und die Zahl steigt weiter an.