Ratingen: Stiftung sucht Mentoren für Flüchtlinge

Ratingen Das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Mentoring-Ratingen und die Dumeklemmer-Stiftung haben eine neue Sprach- und Lernförderung für Auszubildende mit Fluchterfahrung gestartet. Dafür werden ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren gesucht, die junge Auszubildende auf ihrem Weg ins Berufsleben begleiten.

Mit der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 und 2016 wurden etwa 60 junge Menschen mit Fluchterfahrungen in das Schulsystem des Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC-BK) integriert. Ein Teil der Schüler ist so erfolgreich, dass sie bereits eine Ausbildung begonnen haben oder im Herbst dieses Jahres eine Ausbildung beginnen werden. Allerdings erfordert eine Ausbildung gute sprachliche Kenntnisse und soziale Kompetenzen im Umgang mit den Kollegen, um zum einen die Inhalte des jeweiligen Ausbildungsberufes zu lernen und sich zum anderen in den Betrieb zu integrieren.