Haus Oberschlesien in Hösel : Stiftung trauert um Paul Schläger

In Rom traf Paul Schläger, hier in Bergmanns-Uniform, auf dem Petersplatz auch Papst Franziskus. Foto: RP/Oberschlesisches Landesmuseum

Hösel Der ehemalige Vorsitzende der Stiftung Haus Oberschlesien wurde 91 Jahre alt. Sein ehrenamtliches Engagement widmete Schäger seiner Heimat Oberschlesien.

(RP) Die Stiftung Haus Oberschlesien trauert um Paul Schläger, der am vergangenen Samstag, kurz vor der Vollendung seines 92. Geburtstags, in Herne verstarb. Paul Schläger wurde in Beuthen/Oberschlesien geboren und kam in den 1960er Jahren als Aussiedler in die Bundesrepublik. Beruflich war der Ingenieur für Bergbau und Mineraltechnik, von 1968 bin zu seiner Pensionierung 1988 als stellvertretender Abteilungsleiter bei der Ruhrkohle AG angestellt.

Ehrenamtlich galt sein Einsatz seiner oberschlesischen Heimat. Als Bundessozialreferent der Landsmannschaft der Oberschlesier beriet der beeidigte Übersetzer der polnischen Sprache Aussiedler bei sozialrechtlichen Fragen wie der Anerkennung von Rentenzeiten oder Berufsabschlüssen und half bei Übersetzungen. Nach dem Tod des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Haus Oberschlesien, Dr. Bernhard Jagoda, ließ er sich in die Pflicht nehmen und übernahm auch dieses Ehrenamt. Dieses hatte er von 2011 bis 2015 inne. In diese Zeit fielen viele Kooperationen mit Institutionen in Oberschlesien, die Schläger als wichtige Pfeiler des Brückenbaus zwischen Deutschland und Polen gesehen hatte.

Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz: „Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Christine und der gesamten Familie. Mit Paul Schläger verlieren wir definitiv einen unserer Besten. Er war Oberschlesier durch und durch, mit Herz, Seele und Verstand. Was Paul menschlich ausmachte, waren sein bescheidenes Auftreten und seine zupackende Art im Werke. Er hat sich nie wegduckt, als es darum ging, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig war er in Konfliktsituationen immer um Ausgleich bemüht. Für viele galt Paul daher als der ruhende Pol und die Respektsperson, die man gerne um Rat fragte. Er war derjenige, der nie selbst nach einem Amt strebte. Ganz im Gegenteil, man wollte ihn haben.“

Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorsitz des Stiftungsvorstandes, blieb Paul Schläger noch für eine Berufungsperiode Vorstandsmitglied. 2019 wechselte er dann in den Stiftungsrat, bevor er dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Er wurde für die Verdienste um die Stiftung und für sein Lebenswerk zum Ehrenvorsitzenden der Stiftung ernannt.