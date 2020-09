Ratinger Politik : Der neue Rat wird deutlich größer

Ratingen Den Christdemokraten gelingt es erstmals, alle 24 Wahlbezirke zu gewinnen. Das wird auch dazu führen, dass acht Überhangmandate der CDU bei den anderen Fraktionen im gleichen Verhältnis ausgeglichen werden müssen.

Im Laufe des sehr langen Wahlabends legte Bürgermeister Klaus Pesch mit einer weiteren Analyse noch einmal nach. Die Wahl sei sehr erfolgreich verlaufen, befand er. „24 von 24 möglichen Ratsmandaten für die CDU, deren Ergebnis ich sogar deutlich übertreffen konnte. Die Bürger Union hat fast ein Drittel ihres letzten Ergebnisses eingebüßt, stellt aber den zweiten Stichwahlkandidaten“, so Pesch. Er sehe seine Politik bestätigt: parteiübergreifendes Vereinen statt Spalten, Zusammenführen statt Polarisieren. Er freue sich auf die Zeit bis zur Stichwahl. Dies bedeutet: Pesch will den Bürger noch einmal deutlich erklären, wofür seine Politik steht. Er will die Konturen schärfen, wie er selbst sagte.

Das Ergebnis der Kommunalwahlen stand am späten Sonntagabend fest. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bekam der Amtsinhaber bei der Bürgermeisterwahl mit Abstand die meisten Stimmen aller sieben Kandidaten, er muss sich aber am 27. September einer Stichwahl gegen den zweitplatzierten Kandidaten Rainer Vogt (Bürger Union) stellen, da er im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit erreichte. Landrat Thomas Hendele hat es dagegen knapp schon im ersten Anlauf geschafft. Er kann seine fünfte Amtszeit antreten.

Info Auf Gut Cones wurde am schnellsten ausgezählt Die Schnellsten Der Stimmbezirk 7233 beheimatet auf Gut Cones war am Wahlsonntag besonders schnell. Um 18.33 Uhr waren alle Stimmen ausgezählt. Damit war das Helferteam nicht nur das schnellste in Ratingen, sondern im ganzen Kreis Mettmann. Warum es so schnell ging? Dort war ein erfahrenes Team im Einsatz, und es gab lediglich 123 Wähler. Die Nachzügler In einem Briefwahlbezirk lief es weniger gut. Das junge Team hatte irgendwann den Überblick verloren. Um 21 Uhr forderte es Hilfe an. Dann wurde komplett neu ausgezählt. Um 22.34 Uhr ging dann auch dort die letzte Meldung raus.

Stärkste Partei wurde in Ratingen erneut die CDU – und zwar sowohl bei der Ratswahl als auch bei der Kreistagswahl. Die Kräfte im Rat haben sich jedoch verschoben. Zweitstärkste Fraktion werden die Grünen, die gegenüber 2014 deutlich zulegten. Knapp dahinter reihten sich die Bürger Union und die SPD ein. Die Wahlbeteiligung lag in Ratingen insgesamt bei rund 55 Prozent.

Pesch, der für die CDU ins Rennen ging, holte zwar mit 41,5 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie jeder der anderen sechs Kandidaten. Die absolute Mehrheit erreichte er jedoch nicht. Daher findet am 27. September eine Stichwahl der beiden Erstplatzierten statt. Den zweiten Platz sicherte sich Rainer Vogt von der Bürger-Union mit 18,9 Prozent. Christian Wiglow von der SPD landete mit 15,6 Prozent auf Platz drei.

Stärkste Kraft im Rat der Stadt wird erneut die CDU, die ihr Ergebnis von 2014 fast erreichte. Weil sich die Wählerstimmen aber bei den nächstplatzierten Parteien gleichmäßiger verteilen, gelingt es den Christdemokraten erstmals, alle 24 Wahlbezirke zu gewinnen. Das wird dazu führen, dass der nächste Rat deutlich größer wird, denn die acht Überhangmandate der CDU müssen bei den anderen Fraktionen im gleichen Verhältnis ausgeglichen werden. Nach ihrem prozentualen Wahlergebnis hätten der CDU 16 Ratsmandate zugestanden.

Bei den Ratssitzen wird es – wie bereits berichtet – Verschiebungen geben. Die Grünen sind nun zweitstärkste Kraft im Rat. Die Bürger Union, bisher zweitstärkste Fraktion, büßte mehr als sechs Prozentpunkte ein und landete mit 17,5 Prozent auf Platz drei. Hier die Parteiergebnisse (in Klammern die Ergebnisse von 2014): CDU 34,4 % (34,6), Grüne 19,1 % (9,6), Bürger Union 17,6 % (24,3), SPD 15,3 % (20,9), FDP 6,3 % (4,6), AfD 4,1 % (3,1), Die Partei 2,9 % (2014 nicht angetreten), Optimisten 0,3 %, Einzelbewerber Manfred Evers 0,1 %.

Der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Jan Heinisch wirkte am Wahlabend geradezu euphorisch: Er gratuliert Thomas Hendele zu seinem guten Wahlergebnis und seiner Wiederwahl als Landrat. Heinisch: „Thomas Hendele hat in seiner bisherigen Amtszeit zusammen mit der CDU-Kreistagsfraktion den Kreis Mettmann zu einem der leistungsstärksten Kreise in NRW entwickelt und den Kreis in den letzten Monaten auch gut durch die Corona-Krise gesteuert. Das haben die Wählerinnen und Wähler honoriert“, erklärt der Chef der Kreis-CDU.

„Wir haben zudem unsere Position als stärkste Partei im Kreistag und in allen Stadtparlamenten bis auf Monheim am Rhein verteidigt. Allerdings haben wir gegenüber der Wahl 2014 auch Verluste hinzunehmen. Daher werden wir das Wahlergebnis in der nächsten Zeit gemeinsam mit den CDU-Stadtverbänden offen, intensiv und kritisch analysieren.“