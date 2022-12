Ratingen will nachhaltiger werden Ratingen definiert Nachhaltigkeitsziele

Die 17 Kernziele für nachhaltige Entwicklung wurden auf einem Gipfel der Vereinten Nationen im September 2015 von allen Mitgliedsstaaten formuliert. Sie sind die Substanz der damals verabschiedeten „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ und inzwischen unter ihrer englischen Abkürzung SDGs (Sustainable Development Goals) in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Diese 17 SDGs verfolgen je ein zentrales Ziel für nachhaltige Entwicklung und bilden in ihrer Gesamtheit den Kern jeglichen nachhaltigen Handelns ab. Dieser lautet, kurz zusammengefasst: Was können wir heute tun, damit auch unsere Kinder und Enkel in einer gesunden, gerechten, friedlichen und intakten Welt leben können?