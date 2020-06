Interview mit Chefarzt Markus Freistühler : Stetiger Austausch mit zwei Unikliniken

Die Corona-Lage im Kreis Mettmann schätzt der Chefarzt am Marien-Krankenhaus insgesamt als günstig ein. Zu keinem Zeitpunkt sei es zu einer Überforderung des Gesundheitssystems gekommen.

Freistühler Selbstverständlich und zu allererst standen wir in enger Verbindung mit den Ratinger Hausärzten sowie den Ärzten des Gesundheitsamtes in Mettmann. Diese enge, überwiegend telefonisch abgestimmte Zusammenarbeit hat einen entscheidenden Beitrag zur Beherrschung der Krise in Ratingen bzw. im Kreis Mettmann geleistet. Darüber hinaus standen wir nicht nur über die zahllosen im Internet verfügbaren Veröffentlichungen mit anderen Behandlern in Kontakt, sondern wir haben uns unmittelbar mit Ärzten abgestimmt, die in größerem Ausmaß mit COVID-19 konfrontiert waren. Konkret besprachen wir unsere Fälle mit Kollegen aus den Universitätskliniken in Essen und in Aachen. Auch erhielten wir wertvolle direkte telefonische Informationen aus Bologna und Amsterdam. Durch den „Shutdown“ konnten wir sehr erfahrene Fachärzte ganztägig mit der Corona-Lage befassen. Selten hatten und haben wir so gute Möglichkeiten gleichzeitig zu lernen und zu handeln.