Heiligenhaus Sternsinger bereiten ihre Aktion vor

Die Vorbereitungen der Sternsingeraktion der katholischen Kirchengemeinde St. Suitbertus mit ihren Kirchen St. Ludgerus und St. Suitbertus in Heiligenhaus laufen auf Hochtouren. Seit Oktober tagen die Organisatoren regelmäßig. Das Vortreffen mit dem obligatorischen „Kronenbasteln“ ist am kommenden Sonntag, im Pfarrheim St. Ludgerus an der Rheinlandstraße von 10.30 bis 13 Uhr. Neue Sternsingerkinder und Gruppenleiter, die sich noch nicht angemeldet haben, sind dort willkommen.