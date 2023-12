Heiligenhaus Die Sternsinger verfolgen große Pläne

Der Fahrplan: Am 10. Dezember treffen sich die Kinder von 10.30 bis 13 Uhr zum Kronenbasteln im Pfarrzentrum St. Ludgerus. Der Aussendungsgottesdienst ist am Mittwoch, 27. Dezember, 10 Uhr, in der Kirche St. Ludgerus. Daran anschließend werden die Segenstüten an die Verteiler übergeben. Fester Programmbestandteil ist auch der Empfang beim Bürgermeister im Rathaus, er wird diesmal am Mittwoch, 10. Januar, 9.30 Uhr. Während der Aktion sind die Sternsinger in der Stadt zu erleben: Am Samstag, 13. Januar, ab 11 Uhr, am Selbecker Markt und voraussichtlich auch zeitgleich am „Akzenta“-Markt.