Aussendung in Heiligenhaus : Sternsinger sind von Samstag an in der Stadt unterwegs

Es gelten besondere Bedingungen, wie im Vorjahr. Foto: RP/Pfarre St. Suitbertus

Heiligenhaus Die Sternsingeraktion beginnt am vierten Advents-Wochenende. Auf viele gewohnte Termine müssen die Gruppen coronabedingt verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Coronabedingt lief schon die Planung der Sternsingeraktion anders als in vielen Vorjahren ab. Und auch das Programm muss zum Teil gekürzt werden. Fest steht aber: Auch in diesem Jahr werden Sternsinger ihre „Segenstüten“ bringen. Und am kommenden Samstag, 15 Uhr, ist Aussendungsgottesienst in St. Suitbertus. Hier gelten besondere Bedingungen: Für Erwachsene gilt die 2-G-Regelung, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Zudem bittet die Pfarre um Voranmeldung.

Die Ziele des Projekts in der Stadt: In Heiligenhaus wird auch in diesem Jahr wieder für das Kinderprojekt in Brasilien gesammelt: Die beiden Projekte „Pastoral da Crianca“ (Kinderpastoral) und „Culturapela Paz“ (Kultur für den Frieden) von Bischof Bernardo Bahlmann in Obidos / Brasilien Das Projekt „SantChavara Kala Kiketan“ von Pater James in Indien läuft aus. Die für das Projekt von Pater James beim Kindermissionswerk hinterlegten Spenden werden bedarfsgerecht von ihm abgerufen.

Daher gehen dieses Jahr 50 Prozent der Spenden an das jährlich vom Kindermissionswerk im Fokus stehende Projekt. Dieses steht bei der kommenden Aktion unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam.