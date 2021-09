Ratingen : Rollschuhmusical unterstützt Helen-Keller-Schule

Ratingen Die Sternenlicht-Revue, ein gut zweistündiges Musical nach der Musik von Starlight Express, tritt am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Oktober, in Ratingen auf. Mit dem Erlös aus der Show wird die Helen-Keller-Schule unterstützt.

Aufgeführt wird das Bühnenprogramm am Samstag, 2. Oktober (15.30 Uhr) und Sonntag, 3. Oktober (16.30 Uhr), in der Stadthalle Ratingen. Einlass ist jeweils eine Stunde früher. Karten können im Internet oder in den Vorverkaufsstellen (Ticketverkauf der Touristeninformation, Reisezentrum Tonnaer und Leib & Rebe in Lintorf) erworben werden.