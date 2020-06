Städtisches Angebot : Stelle für Freiwillige in Stadtteilbibliothek

Einrichtung in West bietet Job für junge Leute an, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren wollen.

(RP) Im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur erhalten Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren Einblick in den Arbeitsalltag und die Vielschichtigkeit einer kulturellen Einrichtung. Die Freiwilligen arbeiten üblicherweise zwölf Monate in ihrer Einsatzstelle. Allerdings kann das Jahr bei Bedarf auf 18 Monate verlängert werden. Die Stadtteilbibliothek in Ratingen West sucht noch einen Freiwilligen für den Einsatz in der Zweigstelle mit Start zum 1. September dieses Jahres.