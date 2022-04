Heiligenhaus : Start in die Picknick-Saison im Steinbeck-Park

Heiligenhaus Der Spielplatz im John-Steinbeck-Park ist für Familien inzwischen ein beliebter Treffpunkt. Das stellte die CDU fest, die zum Start in den Frühling eingeladen hatte.

(RP) Auftakt nach Maß: „Viele Familien mit Kindern haben den Weg zu unserem Fest gefunden. Manche hatten den Spielplatzbesuch auch so geplant und freuten sich über die kulinarischen Angebote“, sagt CDU-Sprecher Stefan Propach. Ein eiswagen stand am Steinmbeck-Park es gab Gegrilltes und Getränke bei Fest der CDU. „Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet. Wir mussten sogar noch Grillwürstchen nachbestellen und hatten am Ende alles ausgegeben“, sagt Organisatorin Melitta Cousin-Bronowski. Viele Familien waren auf den Spielplatz gekommen. „So voll haben wir den Spielplatz bislang nur an warmen Sommertagen erlebt. Über die Resonanz waren wir sehr begeistert, vor allem weil der Leuchtturmspielplatz auf unseren Vorschlag gestaltet wurde. Man konnte erkennen, dass den Familien und den Kindern ein besonderer Ort geschenkt wurde. Picknick-Decken waren ausgebreitet, die Sitzgelegenheiten alle belegt“, so Propach weiter. Neben Landtagskandidat Dr. Jan Heinisch waren der Bundestagsabgeordnete Peter Beyer und Bürgermeister Michael Beck beim Fest dabei. Die nächste Möglichkeit für den persönlichen Austausch besteht am heutigen Mittwoch, 27. April auf dem Marktplatz und am Samstag, 30. April zwischen Hitzbleckforum und Markt, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr.