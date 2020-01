Firmenübernahme : Steinbach & Vollmann GmbH ist verkauft

Die Nachfolge des Heiligenhauser Unternehmens ist damit gesichert.

(RP) Andreas Kupka hat gemeinsam mit der Mittelstandsholding Endurance Capital sowie der Familie zu Sayn-Wittgenstein die Steinbach & Vollmann GmbH & CO. KG (STUV) erworben. Das nordrhein-westfälische Unternehmen mit Sitz in Heiligenhaus ist spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Verschlüsse und Beschläge für die Kühl- und Sicherheitsindustrie sowie den Stahl- und Metallbau.

STUV blickt auf eine 135-jährige Unternehmensgeschichte zurück, in der sich das Unternehmen zu einem Spezialhersteller für Verschlussprodukte und Sicherheitssysteme für die Industrie entwickelt hat. Im Jahr 2018 lag der Umsatz bei rund 20 Millionen Euro. Mit dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers Wolfgang Finger wurde von den Gründerfamilien nach einer langfristigen Nachfolgelösung gesucht. „Mit der Konstellation von uns und Endurance Capital als langfristig orientierten Finanzierungspartnern und Andreas Kupka als geschäftsführender Gesellschafter haben wir eine für das Unternehmen optimale Zukunftslösung finden können“, so Stanislaus zu Sayn-Wittgenstein.

Die Steinbach & Vollmann GmbH & CO. KG ist ein international aktives Unternehmen. Rund 160 Mitarbeiter arbeiten täglich am Stammsitz in Heiligenhaus und den Tochterunternehmen in Spanien und China dafür, dass der internationale Kundenstamm mit innovativen und zuverlässigen Verschlusslösungen beliefert wird.