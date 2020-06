Antrag der CDU : Statt eigenem Büro: Flexible Arbeitsplätze

Die CDU möchte auch für Heiligenhaus sogenannte Co-Working-Spaces, die vor allem Freiberuflern, Gründern oder kleinen Start-Ups Ausstattung und Infrastruktur bieten. Das schafft auch Raum für Synergien.

In den benachbarten Metropolen sei Coworking als Office Trend der Zukunft längst erkannt worden, weiß auch die Heiligenhauser CDU. Sie will nun auch hier die Realisierungsmöglichkeiten für solche Angebote prüfen lassen. Den Antrag dazu habe sie bereits vor einiger Zeit für den Ausschuss der Wirtschaftsförderer gestellt, der ist wegen Corona jedoch abgesagt worden. Nun legt sie den Antrag erneut vor und bringt ihn in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24. Juni, der im Rahmen der Corona-Maßnahmen vorübergehend auch den Rat mit einschließt, ein.

Die Open-Office Möglichkeit hilft Kontakte auszubauen und geschäftliche Vernetzungsprozesse zu gestalten“, führt Propach weiter aus. Nach Auffassung der CDU in Heiligenhaus bietet der Standort aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der ansässigen Betriebe ein großes Potenzial für dieses Arbeitsmodell. „Der Ansatz sollte in das Leerstandsmanagement der Wirtschaftsförderung integriert werden. Ebenso erhoffen wir uns eine Berücksichtigung bei zukünftigen Stadtentwicklungsprojekten oder eine Einbindung in gastronomische Angebote“, so Herre weiter. Vor allem im Norden des Kreises Mettmann sind Co-Working-Spaces kaum verbreitet, in Richtung Süden des Kreises sieht es da schon anders aus: In Monheim gibt es gleich mehrere Angebote an flexiblen Arbeitplatzmöglichkeiten, ebenso in Langenfeld. Anbieter in der Nähe gibt es außerdem in Düsseldorf, Mülheim, Essen, Wuppertal und Solingen.