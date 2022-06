Medizin für Niederberg : Chirurgen setzen auf Roboter im Operationssaal

Niederberg Chefchirurg Dr. Siad Odeh will am Klinikum Niederberg robotergestützte Operationen etablieren. Das nötige Gerät ist schon angeschafft, Schulungen machen den Anfang.

(RP/köh) Der Name klingt nach revolutionärer Neuentwicklung und so soll es wohl auch sein: Rund 200.000 Operationen wurden bereits in Deutschland mit Hilfe des „da Vin-ci“-OP-Systems durchgeführt. Zum Einsatz kommt es nun auch an der Robert-Koch-Straße in Velbert. Am dortigen Helios-Klinikum allerdings vorerst zu Schulungszwecken, wie das Haus mitteilt. Perspektivisch knüpft man große Erwartungen daran.