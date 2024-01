Heiligenhaus Was Club und Bühnen zu bieten haben

An Erwachsene richten sich mehrere Angebote: So beginnt bereits am 9. Januar, 19.30 Uhr, der erste von zwei Theaterkursen, in denen Interessenten sich selbst auf der Bühne ausprobieren können. Der erste Kurs findet elfmal statt, der zweite hat 12 Termine. Am 7. März beginnt der erste von zwei Workshops zum Thema „Kunst & Poesie“. Außerdem gibt es nach Absprache Gitarrenkurse für Einzel- und Partnerunterricht, mögliche Termine sind mittwochs und donnerstags. Auch sportlich hat man sich an der Hülsbecker Straße allerhand vorgenommen. Tai ji, Qui Gong, Zumba und Nordic Walking stehen auf dem Programm - also eine Mischung aus Sport und Entspannung .