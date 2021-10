Bauen in Heiligenhaus : Start für Mensaanbau an der Schulstraße

Der erste Spatenstich für den Anbau der Mensa an der Grundschule Schulstraße ist erfolgt. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Modernisierung samt Anbau der Mensa an der Grundschule Schulstraße kostet über eine halbe Million Euro. Die Stadt Heiligenhaus hofft auf eine Förderung von knapp 300.000 Euro.

HEILIGENHAUS Die weichen Fallschutzplatten, die hier einmal gelegen haben, sind zum großen Teil weggerissen und liegen im Container. Auch ein Baum, der hier einst stand, ist bereits gefällt worden, stattdessen steht hier ein großer Bagger: Im südlichen Teil des Grundstücks der Schule Schulstraße wird tief gegraben, denn hier wird ein Anbau errichtet, der die Mensa der Schule vergrößern soll.

Gestern gab die Stadtspitze, gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung und des Rates mit einem offiziellen Spatenstich den Startschuss für den Anbau für 75 zusätzliche Quadratmeter. „Wir feiern hier eine Investition in die Zukunft der Stadt, aber vor allem in die Zukunft der Kinder und stärken damit den Standort dieser Schule“, erklärte Bürgermeister Michael Beck. Mit einem Durchbruch soll dieser Anbau dann mit dem vorhandenen Mensaraum verbunden werden, entstehen wird ein Mehrzweckraum auf insgesamt 250 Quadratmetern Fläche, der den Mensabetrieb für bis zu 300 Kinder gewährleisten soll. Bisher habe man an der Schule nur bis zu 100 Kinder im Offenen Ganztag versorgen können, und das zuletzt und bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme in einem externen Gebäude, erklärt der erste Beigeordnete und Kämmerer Björn Kerkmann.

Info Bedarf im Offenen Ganztag ist gestiegen Notwendig wird der Anbau aufgrund gestiegener Bedarfe im Offenen Ganztag, insbesondere auch aufgrund des kommenden Rechtsanspruches ab dem Schuljahr 2026/2027. Vor der aktuellen Förderkulisse sei die Maßnahme an der Schulstraße die einzige, die innerhalb des vorgeschriebenen Durchführungszeitraums anvisiert werden könne.

Er betonte den Mehrzweck-Charakter des Baus: „Neben einer Küche, wird es hier zum Beispiel auch eine Bühne geben, so dass hier Veranstaltungen wie Einschulungen, aber auch Arbeitsgemeinschaften oder andere schulische Aktionen stattfinden können.“ Die Maßnahme zum Ausbau des Offenen Ganztages an der Schulstraße wurde bereits 2018 mit der Maßnahmenliste für den Doppelhaushalt 2019/2020 angemeldet. „Eine Umsetzung der Maßnahme ist aufgrund vorrangiger Projekte bisher nicht erfolgt“, heißt es dazu in der Vorlage, die dem Rat im März vorlag, inklusive eines Fördermittelantrags. Denn die Gesamtmaßnahme des Mensaumbaus zusammen mit dem Anbau beläuft auf sich eine Summe von derzeit berechneten 555.799 Euro.

In Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 fördert der Bund im Rahmen des „Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter“ Länder und Kommunen mit 750 Millionen Euro für Planungsleistungen oder Investitionen in die Ausstattung. Heiligenhaus steht dabei für die Maßnahme im Rahmen dieser Förderlinie ein Pauschalbetrag von 294.600 Euro zu – wenn diese Summe bis zum Jahresende verbaut ist und die Rechnung vorliegt. „Ursprünglich hieß es, dass der Anbau bis zum Jahresende fertig sein muss. Nun ist es aber so, dass die einzelnen Gewerke abgerechnet werden können“, erläutert Kerkmann. Deswegen muss es nun schnell gehen und bei eben jenen Gewerken bei Tief-, Roh- und Innenausbau Hand in Hand gehen. In Zeiten von Materialknappheiten ein sportliches Ziel.