Ratinger Bühne : Spielbetrieb: Stadttheater startet am 27. September

Lutz Görner und Nadia Singer gestalten gemeinsam einen Beethoven-Abend. Foto: Felix Hüsch-Waligura

Ratingen Am 27.September startet die Spielzeit 2020/2021 im Stadttheater Ratingen. Nach der coronabedingten mehrmonatigen Pause steht als erste Veranstaltung ein Beethoven-Abend auf dem Programm.

(RP) Zu Gast sind an diesem ersten Abend der Rezitator und Moderator Lutz Görner und die Pianistin Nadia Singer. Weiter geht es mit der Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ am 29. und dem beliebten Kindertheaterstück „Des Kaisers neue Kleider“ am 30. September.

Für das Stadttheater wurde in den vergangenen Wochen ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, denn die Grundlage aller Planungen ist der höchstmögliche Infektionsschutz für Publikum und Künstler. Beide müssen sich geschützt und sicher fühlen. Nur so können Veranstaltungen in diesen außergewöhnlichen Zeiten durchgeführt werden. Um die Abstandsregeln einzuhalten, wurde das Sitzplatzangebot im Theater deutlich reduziert. Es wird nur jede zweite Reihe besetzt, neben den Doppelplätzen werden immer zwei Plätze frei bleiben. Insgesamt stehen rund 160 Plätze zur Verfügung.