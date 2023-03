Ratingen Streik: Städtische Kitas geschlossen

(RP/kle) Die Gewerkschaften haben für Mittwoch, 8. März, wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen, die auch in einigen Bereichen der Stadtverwaltung Ratingen Auswirkungen haben können. So werden am Mittwoch die städtischen Kindertageseinrichtungen geschlossen bleiben. Die Eltern wurden im Vorfeld darüber informiert, auch über den Notdienst, den die Stadt eingerichtet hat.