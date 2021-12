Ratingen : Kreistag verabschiedet Haushalt

Ratingen Jamaika-Kooperation aus CDU, FDP und Grünen demonstriert Einigkeit beiHaushaltsberatungen. Kreisumlage sinkt im kommenden Jahr. Coronakosten werden bis 2025 separat bilanziert.

() Die Haushaltsdebatte des Kreistages am Montagabend war gleich in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Es galt nicht nur einen Doppelhaushalt (zum zweiten Mal in Folge) für die Jahre 2022 und 2023 zu verabschieden, sondern auch zügig zu einem Ergebnis zu kommen, um das Infektionsrisiko bei der Präsenzsitzung in Grenzen zu halten. Die Fraktion mussten sich also bei ihren Haushaltsreden auf fünf Minuten beschränken.