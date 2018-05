Kreis Mettmann: Städte übernehmen die Rattenbekämpfung

Kreis Mettmann Das Votum fiel einstimmig aus, aber nicht ohne deutlich vernehmbares Zähneknirschen: Landrat Thomas Hendele (CDU) sprach von einer "Entsolidarisierung" der Städte. Die "Durchführung der Rattenbekämpfung im Kreis Mettmann" - ein "immer wieder gern gesehener Tagesordnungspunkt", wie Hendele mit einem Anflug von Sarkasmus feststellte - kam im Kreistag einmal mehr zur Sprache.

Seit Anfang 2017 koordiniert das Kreisgesundheitsamt diese eigentlich städtische Aufgabe - und lässt dabei eine Fachfirma in einer Vielzahl von Kanälen Köder auslegen. Zuvor waren die ungeliebten Nager laut Verwaltung nur auf Meldungen von Bürgern hin bekämpft worden - und das offenbar nicht unbedingt mit großem Erfolg: So habe die vom Schädlingsbekämpfer gemeldete Befallsquote kreisweit bei annähernd 100 Prozent gelegen, heißt es in der Vorlage der Kreisverwaltung.