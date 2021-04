Mögliche Wassertrübung : Stadtwerke setzen Messungen im Wasserrohrnetz fort

Ratingen Dabei werden temporär im Innenstadtbereich sowie in den Stadtteilen Ost, Süd, West und Tiefenbroich rund 150 Messgeräte im Wassernetz installiert.

(RP) Nachdem die Stadtwerke Ratingen bereits im vergangenen Jahr in verschiedenen Ratinger Stadtteilen wichtige Druck- und Volumenstrommessungen an dem Wasserrohrnetz durchgeführt haben, setzen sie die Arbeiten nun vom 13. bis 15. April im nächsten Netzabschnitt fort. Dabei werden temporär im Innenstadtbereich sowie in den Stadtteilen Ost, Süd, West und Tiefenbroich rund 150 Messgeräte im Wassernetz installiert.