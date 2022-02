Ratingen : Innenstadt-Straßen bald aus einem Guss

Ratingen Die Stadtwerke reagieren auf die Kritik der Bürger Union, die das Flickwerk monierte. Nach dem Fernwärmeausbau wurden Fahrbahndecken zunächst nur provisorisch wiederhergestellt.

Grund dafür ist nach Angaben der Stadtwerke, dass die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der Fahrbahndecke in einem Guss und nicht in einzelnen Stücken mit immer wiederkehrenden Verkehrsbeeinträchtigungen erfolgen soll. Demnach werden in den Sommerferien, wenn mit weniger Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, die Straßenoberflächen in den ursprünglichen Neuzustand zurückversetzt. Auch die vorher vorhandenen Fahrradmarkierungen (wie zum Beispiel auf dem Freiligrathring) werden wieder hergestellt.