Neues Schwimmbad in Ratingen : Stadtwerke stellen Angerbadpläne vor

Ratingen Ratinger Bürger erhielten bei einer Informationsveranstaltung einen ersten Überblick über die Umgestaltungsideen des Schwimmbads. Es gab Befürworter aber auch Kritiker des Projekts.

Schlimmstenfalls hätte ein solcher Lieferengpass den Ausfall des gesamten Hallenbades zur Folge, führt Aufsichtsratsvorsitzender Gerold Fahr aus. Schul- und Vereinssport lägen auf Eis. „Die Kapazität des Angerbades ist für alle Nutzergruppen zu gering“, so Fahr. Anfragen von Vereinen müssten häufig abgelehnt werden, weil keine Schwimmzeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Stadtwerke hätten deshalb eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse: Attraktive Freizeit- und Wellnessangebote fehlen. Bei einer Umgestaltung soll das Augenmerk verstärkt auf jugendliche Besucher gerichtet werden. Eine Kapazitätssteigerung sei nur zu erreichen, wenn ein zusätzliches Bad gebaut werde. Fahr blickt dabei auch auf die Nachbarstädte, die vielfach Anstrengungen unternehmen, ihre Bäder zu modernisieren.

Ein ansprechendes Bad steigere die Lebensqualität am Standort, glaubt Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Bunse. Der stetige Anstieg der Besucherzahlen nach Eröffnung des Allwetterbades in Lintorf belege das. „Das eher schlichte und funktionelle Bad in Ratingen Mitte hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren“, so Bunse. Die Kapazitäten seien nicht erweiterbar. Deshalb wolle man das Konzept aus Lintorf auf das Angerbad übertragen.