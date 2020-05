Start ist in Ratingen Ost : Stadtwerke überprüfen Gasnetz

Start ist in Ratingen Ost

(RP) In der kommenden Woche beginnen die Stadtwerke Ratingen mit der turnusgemäßen Überprüfung des Ratinger Erdgasnetzes. Dafür wird sukzessive das gesamte Gasrohrnetz einschließlich der abgehenden Hausanschlüsse geprüft.

Für die Untersuchung kommt ein hochsensibles Messgerät zum Einsatz, welches selbst kleinste Gaskonzentrationen in der Luft erfasst. Los geht es ab Montag, 25. Mai, in Ratingen-Ost. Anschließend wandern die Techniker über die Innenstadt in die übrigen Stadtteile. Die Prüfung des etwa 380 Kilometer langen Leitungsnetzes wird mehrere Wochen dauern.