Ratingen : Wie die Stadtwerke die Versorgung sichern

Ratinger Trinkwasser kommt unter anderem aus dem eigenen Wasserwerk Broichhof in West. Foto: Stadtwerke Ratngen

Ratingen Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation – Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus und bleiben erreichbar.

(RP) Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig zu wissen, dass Ratingens Versorgung mit Strom, Gas, Wärme, Telekommunikation und Wasser sichergestellt ist, erklären die Ratinger Stadtwerke.

Um das zu gewährleisten, hat der Krisenstab der Stadtwerke Ratingen bereits vor drei Wochen seine Arbeit aufgenommen. Unter anderem wurden die Standorte voneinander isoliert und die Mitarbeiter, vor allem aus der Technik, so untergebracht, dass sie einem möglichst geringen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wo es möglich ist, arbeiten die Mitarbeiter nun von zu Hause aus.

Trinkwasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel in Deutschland. Daran ändere sich auch jetzt nichts. In den Wasserwerken der Stadtwerke Ratingen werden generell Mehrfiltersysteme eingesetzt, um Keime und Erreger aus dem Wasser zu filtern und damit hochwertigstes Trinkwasser zu den Kunden nach Hause zu liefern. Damit kann das Trinkwasser in Ratingen unbedenklich verzehrt werden.