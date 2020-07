Stadtwerke optimieren Bäder Ticketsystem : Badbesuch kann jetzt telefonisch gebucht werden

(RP) Um auch den Kunden den Besuch der Freibäder zu ermöglichen, haben die Stadtwerke Ratingen ihr Reservierungssystem erweitert. Die Zeitfenster können nun online oder telefonisch gebucht werden.

Und so geht’s: Anrufer geben Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift sowie den gewünschten Besuchstag und das Zeitfenster an. Ist ein E-Ticket im gewünschten Zeitfenster verfügbar, reserviert es ein Stadtwerke-Mitarbeiter für den Kunden und nennt ihm einen Buchungscode. Mit diesem Code meldet sich der Besucher vor Beginn des gebuchten Zeitfensters am Check-In an. Die Bezahlung erfolgt an der dafür eingerichteten Kasse. Die Stadtwerke bitten ihre Kunden, kontaktlos zu bezahlen und ihren Personalausweis vorzuzeigen.