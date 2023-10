Ab Sonntag Stadtwerke Heiligenhaus überprüfen Wasserleitungen

Erstmalig wird in diesem Jahr eine Nullverbrauchsmessung in den Nachtstunden durchgeführt. Das Trinkwassernetz wird durch Absperren von einzelnen Schiebern in Messzonen unterteilt, und der Verbrauch wird über einen speziellen Messwagen gemessen. Sollten Leckagen festgestellt werden, werden die potentiellen Rohrbrüche direkt am nächsten Tag repariert.