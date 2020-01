Nach Wasserschaden : Stadttheater wird frühestens Mitte Januar geöffnet

Der Auftritt der New York Gospel Stars wird wegen des Wasserschadens in die Stadthalle verlegt.

Die Auswirkungen des Wasserschadens im Stadttheater, der am vergangenen Sonntag durch die fehlerhafte Auslösung der Sprinkleranlage im Bühnenbereich verursacht wurde, lassen sich noch nicht abschließend beurteilen, dies teilte das Kulturamt gestern nach Gesprächen mit den beteiligten Fachfirmen mit. Die Schäden am Bühnenboden, der einschließlich Dämmung komplett durchnässt war, lassen sich demnach offenbar gut beheben. Allerdings benötigt die Bühne ausreichend Zeit zum Austrocknen.

Die Hoffnung, das Stadtheater für die Gastveranstaltung der New York Gospel Stars am kommenden Mittwoch, 8. Januar, wieder herzurichten, hat sich nun nicht erfüllt. Die Veranstaltung wird deshalb in die gegenüberliegende Stadthalle Ratingen verlegt. Dieses Ensemble kommt das zwölfte Jahr in Folge nach Deutschland und zählt zu den besten Gospel-Formationen weltweit. Es bietet dem Publikum weitaus mehr als ein reines Gospelkonzert. Inspirierende Emotionen, gelebtes Temperament und innovative Kraft versprühen die Sängerinnen und Sänger im ganzen Raum.