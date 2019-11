Ratingen : Stadttheater: Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Die Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Werdener Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Anlässlich des Volkstrauertages findet am Sonntag, 17. November, um 12 Uhr eine zentrale Gedenkfeier im Ratinger Stadttheater, Europaring 9, statt. Seit 1952 werde mit dem nationalen Trauertag der Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht, so die Stadtverwaltung in einer aktuellen Mitteilung.

Bei der diesjährigen Veranstaltung in Ratingen wird Bürgermeister Klaus Pesch nach seiner Ansprache die Totenehrung vornehmen. Das musikalische Rahmenprogramm wird vom Knabenchor Hösel unter der Leitung von Toralf Hildebrandt gestaltet.

Die Gedenkrede hält Matthias Leithe, Pfarrer der Versöhnungskirche Ratingen-West. Außerdem wird es eine Performance von der Gruppe „Junges Schauspiel Ratingen“ des Jugendzentrums Lux unter der Leitung von Stefán Dellwo von Cassenberg geben.

Im Anschluss an die Feier findet am Ehrenmal auf dem Ehrenfriedhof an der Werdener Straße eine kurze, feierliche Kranzniederlegung statt. Lutz Kniep wird dabei die Solotrompete spielen.

In den Ortsteilen finden die jeweiligen Feierlichkeiten wie folgt statt: 10 Uhr Ehrenmal Eckamp (Karl-Arnold-Schule), 10.30 Uhr Ehrenmal Eggerscheidt (Friedhof), 10.30 Uhr Ehrenmal Tiefenbroich (Paul-Maar-Schule), 11.15 Uhr Ehrenmal Breitscheid (Ehrkamper Bruch), 11.15 Uhr Ehrenmal Lintorf (Drupnas), 11.15 Uhr Ehrenmal Hösel (Friedhof).