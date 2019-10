Ratingen : Stadttheater: Erst Milster, dann der magische Zirkel

Mit „Erinnerung“ wurde sie bekannt. Seither ist Angelika Milster in Fernsehshows, bei Konzerten, in Filmen und auf der Theaterbühne zu sehen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Heute tritt der Musical-Star auf, eine Woche später sind Zauberspezialisten aus Düsseldorf zu Gast – zwei Farbtupfer im Herbst.

(RP) Keine Frage: Die Sängerin Angelika Milster gilt als eine der größten Diven des Musical-Genres. Durch ihre Songinterpretation „Erinnerung“ in der deutschsprachigen Erstaufführung Musicalwelterfolges „Cats“ gelang dem Star der internationale Durchbruch.

Mit „Erinnerung“ wurde sie schlagartig international bekannt. Seither ist sie in unzähligen Fernsehshows, bei Konzerten, in Talkshows, in Filmen und auf der Theaterbühne zu sehen.