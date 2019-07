Ratingen : Viel Spaß beim Junior-Lese-Club

Stadtteilbibliothek West lädt Grundschüler zum Lesen ein.

(RP) Nach den erfolgreichen letzten Jahren findet auch in diesem Sommer wieder der JuniorLeseClub in der Stadtteilbibliothek West, Berliner Platz, statt. Der JuniorLeseClub orientiert sich zeitlich und konzeptionell am SommerLeseClub, seine Umsetzung ist jedoch an die Zielgruppe der Erst- bis Viertklässler angepasst. Der Start ist bereits erfolgt: Ab sofort können sich Grundschüler Bücher ausleihen und bis spätestens zum 31. August in der Stadtteilbibliothek West zurückgeben.