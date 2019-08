Ratingen : Stadtteil rückt in den Mittelpunkt

Blick auf die Hochhäuser in Ratingen West, die am Tag des Denkmals ein Themenschwerpunkt sein werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Das Museum Ratingen beteiligt sich am Tag des Denkmals mit großem Programm.

(RP) Am Sonntag, 8. September, findet der „Tag des offenen Denkmals“ statt und bietet unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ wieder Geschichte zum Anfassen. Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, beteiligt sich daran und lädt ab 11.30 Uhr zu einem vielseitigen Programm ein. Der Eintritt und die Teilnahme an den Veranstaltungen sind kostenfrei. Ab 11.30 Uhr können Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren an dem Workshop „Eine Zeitreise durch Ratingen“ teilnehmen. Ausstellungsstücke wie historische Stadtsiegel, Werkzeuge und Möbel erzählen von der aufregenden Geschichte der Stadt, die in der Veranstaltung erforscht wird. Natürlich darf auch wieder unter Anleitung künstlerisch gearbeitet werden.