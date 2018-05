Ratingen: Stadtradeln startet mit einer Sternfahrt

Ratingen Der Königshofplatz in Mettmann war am Samstag das Ziel von fast 300 Radfahrern. Auch Heiligenhauser waren dabei.

Die 18 Heiligenhauser Stadtradler treffen zuerst ein. Mit 13 Kilometern habe man eine der kürzesten Strecken zurückgelegt, meint der ehrenamtliche Fahrradbeauftragte aus Heiligenhaus, Andreas Piorek. "Wir mussten schon bremsen, damit wir nicht noch früher ankommen", erzählt er gut gelaunt. Eine Sternfahrt war am Samstag der Auftakt zum diesjährigen Stadtradeln, einer dreiwöchigen Klimaschutzkampagne, bei der möglichst viele Teams aus einer Stadt so viele Kilometer wie möglich "erradeln" und dabei auch miteinander konkurrieren.

Hunderte von Radfahrern beteiligen sich auch im Kreis Mettmann an der Aktion. So wie Andreas Piorek. Er fahre immer Fahrrad, auch zur Arbeit, erzählt er. "Das geht schneller als mit dem Auto", ist er sicher. In Heiligenhaus habe man in den vergangenen Jahren auch erfolgreich an einer fahrradfreundlichen Verkehrsstruktur gearbeitet: "Im innerstädtischen Bereich gibt es auf der Hauptstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung und einen Angebotsstreifen für Radfahrer."

Inzwischen sind auch die rund 40 Mettmanner Sternfahrer eingetroffen, nach einer 35 Kilometer langen, vom Radsportverein RV Edelweiß organisierten Rundfahrt. Bürgermeister Thomas Dinkelmann ist mitgefahren und begeistert: "Wir haben rund um Mettmann landschaftlich sehr schöne Strecken, einfach großartig." Auch für Neubürger sei Fahrradfahren eine gute Möglichkeit, die Gegend zu erkunden, sagt er, als er die Radfahrer begrüßt. Mettmann nimmt zum ersten Mal am Stadtradeln teil. Als Stadt wolle man ein Signal für den Klimaschutz setzen, der ihm als ehemaliger Mitarbeiter des Umweltamtes am Herzen liegt, so Dinkelmann. Auch den Ausbau der Radwege in Mettmann will er voranbringen. Es ist beeindruckend, mit welcher Begeisterung die Teilnehmer bei der Sache sind: Auch die Bürgermeister aus Erkrath, Haan, und Hilden haben eine Gruppe von über 150 Teilnehmern aus dem Südkreis begleitet. Die ersten davon sind in Monheim gestartet, dann kamen immer mehr dazu. "Die Sternfahrt ist wirklich ein besonderes Erlebnis", meint die Haaner Bürgermeisterin Bettina Warnecke