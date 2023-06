Ratinger sind radbegeistert Ratingen radelt allen Städten davon

Diesmal gab es große Sprünge auf neue Rekordergebnisse: 1.034 aktive Radelnde legten vom 7. bis 27. Mai insgesamt 209.217 Kilometer zurück. Im vergangenen Jahr waren es noch 780 Aktive und 153.433 Kilometer gewesen. Und auch das war schon ein deutliches Plus gegenüber den Vorjahren, in denen Ratingen meist zwischen 110.000 und 120.000 Kilometern lag. Unter der Annahme, dass die 209.217 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt worden wären, ergibt sich so eine erstaunliche CO 2- Einsparung von rund 34 Tonnen. Mit diesem Ergebnis liegt Ratingen unter den Städten im Kreis Mettmann erneut an der Spitze, diesmal noch deutlicher als im Vorjahr. Auf Platz zwei folgt Langenfeld vor Velbert.