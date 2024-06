Erfreuliche Bilanz für Heiligenhaus Stadtradeln: Eis als Sonderpreis

Und eine Zahl zum interkommunalen Vergleich gäbe es nach dem Stadtradeln 2024 auch, wobei eine Schulform-Parallele auffällt. 110 Aktive aus der Schulgemeinschaft der Ratinger Martin Luther King-Gesamtschule hatten sich beim Stadtradeln angemeldet und gemeinsam am Ende 25.322 Kilometer herausgefahren. Klar, dass damit auch der Sieg in der Kategorie „weiterführende Schulen“ an die MLKG ging. In Heiligenhaus gingen 22 Radler aus der Schulgemeinde an den Start, schafften 3900 Kilometer. Schulleiterin Tieman selbst blieb knapp hinter dem Wert von Schülersieger Hubert, ebenso Administratorin Wulf, die aber auch die 300-Kilometer-Marke knackte. Oberstufenschüler radelten zu Klimaschutzzwecken bis Dortmund (und retour) außerdem auch mal ein Wochenende in die Niederlande.