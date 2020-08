Los geht`s am 6. September : Jean Pütz tritt beim Stadtradeln in die Pedale

Heiligenhaus Der Fernsehjournalist ist Schirmherr der Aktion in Heiligenhaus. Radler können sich noch anmelden. Gestartet wird am 6. September.

Das Stadtradeln 2020 in Heiligenhaus hat diesmal prominente Unterstützung. Der in der Stadt lebende Jean Pütz, Wirtschaftsjournalist und Moderator, ist in diesem Jahr der Schirmherr – und er radelt mit. Die Aktion für das Klima findet in Heiligenhaus vom 6. bis 26. September statt und alle sind dazu aufgerufen, mitzumachen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.stadtradeln.de. Den aktuellen Flyer kann man sich auch direkt von der Homepage der Stadt unter www.heiligenhaus.de runterladen.

Worum geht’s? Die Teilnehmer treten 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und lebenswerte Kommunen in die Pedale und sammeln Kilometer für ihr Team und ihre Kommune. Dabei ist es egal, ob die Radler beruflich oder privat unterwegs sind – Hauptsache CO 2 -frei. Mitmachen lohnt sich außerdem, denn attraktive Preise und Auszeichnungen winken.

Wann es losgeht, entscheidet jede Kommune beziehungsweise Kreis selbst. In diesem Jahr jedoch hat der Kreis wegen Corona lange mit sich gerungen. „Auch das Stadtradeln im Kreis Mettmann, das eigentlich schon im Mai mit einer Sternfahrt zum Heiligenhauser Frühlingsfest starten sollte, stand lange auf der Kippe. Nicht zuletzt wegen des aktuellen Fahrradbooms gerade in der Pandemie haben sich die zehn Kommunen im Kreis Mettmann aber klar dafür ausgesprochen, die Aktion auch 2020 anzubieten“, erklärt Bürgermeister Michael Beck in seinem Beitrag für die aktuellen Flyer zum Stadtradeln in Heiligenhaus. Darin kommt er zu dem persönlichen Schluss: „Denn Radfahren kann man auch mit Abstand allein und im Familienkreis. Die Bewegung an der frischen Luft tut gut und das bis ins hohe Alter.“