Stadtradeln in Heiligenhaus Große Sternfahrt startet am Alten Bahnhof

Der Niederbergische Fahrrad-Club Heiligenhaus (NFCH) lädt alle Fahrradbegeisterten zur großen Sternfahrt von Heiligenhaus nach Erkrath im Rahmen der Aktion „Stadtradeln 2024“ für Samstag, 25. Mai, ein. Start ist um 11 Uhr am Alten Bahnhof in Heiligenhaus, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Panoramaradweg treffen. Unter der Leitung von Lothar Nuthmann vom NFCH führt die Hinfahrt über 18 Kilometer durch die malerische und hügelige Landschaft des Niederbergischen Landes mit insgesamt 120 Höhenmetern. Die Ankunft in Erkrath am Bavierpark ist für etwa 13 Uhr geplant.