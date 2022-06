Rekord in Heiligenhaus : Stadtradeln mit Rekorden: Schüler vorn, Preise für alle

Rekord in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Stadtradeln-Aktion fand während der Fahrrad-Sommerparty im Hefelmannpark mit der Ehrung der Teams sowie der Preisvergabe an die Einzelfahrer ihren Abschluss.

(RP/köh) In diesem Jahr konnten die bemerkenswerten Ergebnisse des Vorjahres von den 567 Radlern nochmals übertroffen werden. Insgesamt erradelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer knapp 125.000 Kilometer und konnten somit das Vorjahresergebnis nochmals um gut 25 Prozent steigern.

Im kreisweiten Vergleich der gefahrenen Kilometer je Einwohner konnten die Heiligenhauser sogar mit 4,51 pro einwohner Platz Eins erzielen. Durch die dreiwöchige Stadtradeln-Aktion konnte zudem auch die Umwelt gewinnen - es wurden immerhin 19 t CO ² vermieden. Bei der Siegerehrung und Preisvergabe würdigte Bürgermeister Michael Beck diese Leistung der Radlerinnen und Radler. Die ersten drei Plätze erzielten die St. Suitbertus Grundschule mit über 16.000 Kiloemetern, gefolgt vom Team der Firma Carl Fuhr mit knapp 13.000 Kilometern und auf Platz drei die IMS Messsysteme mit annähernd 11.000 Kilometern.

Wie in den Vorjahren zuvor erhielten nicht nur die erstplatzierten Teams, sondern alle Aktiven einen Preis – in diesem Jahr einen Einkaufsgutschein von und für Akzenta im Forum Hitzbleck. Zudem gab es für alle aktiven Teams eine Plakette, die nun am Firmen- oder Schulgebäude auf die Teilnahme hinweist. Michael Beck freute sich zudem, dass sich mit dem Sportflug Niederberg, dem Stadtmarketing-Arbeitkreis Handel, Optik Reinders, Akzenta, Kreissparkasse Düsseldorf, SKFM, Stadtwerken Heiligenhaus, Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus und weiteren mehr eine Vielzahl von Sponsoren für die Tombola gefunden werden konnten. Unter allen Radlerinnen und Radlern, die innerhalb des Aktionszeitraums mindestens 20 Kilometer gefahren sind, wurden die Preise dann ausgelost. Diese können sich nun über einen Rundflug über Heiligenhaus mit dem Segelflugzeug, den Besuch eines Heimspiels von Fortuna Düsseldorf oder Fahrradzubehör freuen.