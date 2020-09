Stadtplaner in Heiligenhaus haben Perspektive bis 2030 im Blick : Pläne für City und Stadtteile der Zukunft

Rund 40 Gäste verfolgten die Auftaktveranstaltung direkt in der Kant-Aula. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Premiere für eine neue Form von Bürgerbeteiligung an Konzepten für Innenstadt, Oberilp und Nonnenbruch: Der Auftakt in der Kant-Aula war auch online daheim zu verfolgen. Virtuelle Gäste diskutierten im Chat mit. Der Aufwand ist hoch, das Ziel klar: Städtebauförderung.

„Wir sind noch in der Analysephase – und man muss sich eben einfuchsen.“ Das ist sicher keine euphorische Betrachtung, die Stadtplanerin Nina Bettzieche einer Premiere in der Aula des Kant-Gymnasiums widmet. Dort gab es am Mittwoch die Auftakt-Veranstaltung zu einem Projekt, das die kommenden Jahre bestimmen wird und das „Heiligenhaus – Zukunft 2030“ heißt. Euphorie über die Aufbereitung der Menge von Informationen ist allerdings auch nicht das, was das anstehende Großprojekt allein antreiben kann. Fakt ist: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für jedermann, sich zu beteiligen und der persönliche Einsatz ist dosierbar.

Organisatorin Nina Bettzieche (Planungsamt) setzt auf unterschiedliche neue Formen der Bürgerbeteiligung. Foto: Achim Blazy (abz)

Alles dreht sich um eine beim ersten Hören eher allgemein klingende Frage: Wie sollen sich die Innenstadt von Heiligenhaus sowie das Gebiet Oberilp/Nonnenbruch in den nächsten zehn bis 15 Jahren weiterentwickeln? In der Kant-Aula und bei den zugeschalteten Mitdiskutanten der Zoom-Konferenz sorgte Moderator Joachim Sterl für Grundlagen-Informationen. Denn bei der angestoßenen Diskussion geht es nicht um eine Spielwiese für luftige Planer-Ideen, sondern um zwei ausgereifte Pläne mit dem Namen „Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept“ (ISEK). „Das sind die Voraussetzungen, um überhaupt an Fördergelder des Landes aus der Städtebauförderung zu kommen“, erläutert Bettzieche. Die Stadtplaner werden dabei unterstützt von den beiden Planerbüros Post & Partner und der CIMA Beratung + Management GmbH. Eine Premiere unter Corona-Bedingungen ist der Projektstart auch für die Profi-Planer.

Die Infrastruktur des Nonnenbruchs ist erkennbar in die Jahre gekommen. Jetzt haben die Bürger mit ihren Wünschen das Wort. Foto: Achim Blazy (abz)

INFO Mitmachen ist eine Sache von zwei Minuten Um ein Meinungsbild der Bewohner und Besucher der Stadt zu erhalten, ist eigens die Projekthomepage www.zukunft-heiligenhaus-2030.de eingerichtet. Hier besteht die Möglichkeit eine interaktive Karte zu nutzen, um den städtischen Planern Stärken, Schwächen und Ideen von und für Heiligenhaus mitzuteilen. Ab sofort besteht dort außerdem jede Woche die Möglichkeit, online einen Fragebogen zur jeweiligen Themenwoche auszufüllen. Die Beantwortung dauert etwa zwei Minuten. In dieser Woche geht es um das Thema: „Öffentlicher Raum & Stadtgestaltung“.

An „Formaten für Bürger“ wird es allerdings während des gesamten Prozesses nicht mangeln, das wurde zum Start schnell klar: Expertenrunden, Runden mit der Politik, besondere Ansprache von Jugendlichen, das alles soll in Gang kommen, wie Sterz in der Aula zur Einführung erklärte.

Die Oberilp aus der Luft gesehen. Ihr gilt das vorrangige Interesse der Stadtentwickler, außerdem der Innenstadt und dem Nonnenbruch. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Räume für die beiden Integrierten Entwicklungskonzepte sind groß: In Innenstadt, Oberilp und Nonnenbruch wohnen 40 Prozent aller Heiligenhauser. Allerdings ist die Ausgangslage an beiden Stellen unterschiedlich: Während in der Innenstadt jeder zweite Bewohner über 50 Jahre alt ist, dominieren in Oberilp und Nonnenbruch junge Leute, Familien mit Kindern. Auch die Themenschwerpunkte sind unterschiedlich: Es soll einerseits gehen um die Stärkung der Innenstadt mit dem neuen Nahversorgungszentrum. Andererseits kommen in Nonnenbruch und Oberilp Verkehr und Soziales in den Blickpunkt. Klar wurde zum Start auch: Es geht nicht darum, ständig irgendein großes Ganzes vor Augen zu haben. Stattdessen wollen die Planer die Frage nach Stärken und Schwächen der Stadtteile und auch die nach Visionen für sie portionieren, indem sie sie in sieben Themenfeldern zusammenfassen.