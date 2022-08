Heiligenhaus : Wanderer erkunden den Märchenwald

Heiligenhaus Schlemmen und wandern miteinander verbinden, das gehört zum Konzept der im Stadtmarketing organisierten Gastronomen. Die Feier des Stadtjubiläums bietet den aktuellen Anlass.

(köh) Für ihre nächste Wandertour haben sich die Gastronomen ein besonderes Datum gewählt: den Tag des großen Stadtjubiläumsfestes, Samstag, 13. August. Treffpunkt ist der Rathausplatz um 14 Uhr. Diesmal geht es, geführt von Sven Polkläser, westwärts auf teilweise neuer Strecke nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen durch das „Märchenwäldchen“ hinter dem Regenrückhaltebecken an der Hülsbecker Straße zur Hofermühle und von dort vorbei am Golfplatz nach Hösel und zurück zum Stadtjubiläumsfest im Thormählenpark, wo es den Abschlussimbiss geben wird; Wegstrecke ca. neun bis elf Kilometer, je nachdem, ob auf dem Rückweg der Bus genutzt oder gewandert wird. Die Wanderung durch das Ortsgebiet Heiligenhaus ist eine Reise durch die Zeit von den Ursprüngen der Siedlungsentwicklung durch das nahe Kloster Werden (gegründet 796) bis heute. Die Wanderer lernen bei dieser etwas anderen Tour die Atmosphäre der Stadt mit ihrer Industrie, den historischen Gebäuden, reizvollen Fachwerkhäusern, Nischen und unzähligen Details kennen. Sie erfahren, woher das heutige Naherholungsgebiet Abtsküche seinen Namen hat und was es mit der Hubertuskapelle auf sich hat. Das geschichtsträchtige, lebendige und liebenswerte Heiligenhaus bietet auch für Wanderer zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten.