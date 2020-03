Freizeit : Stadtmarketing-Kalender macht Spaß

Was zwischen März und Juni alles in der Stadt passiert, das zeigt neue Heft im Magazin-Format.

Das jedoch ist nicht die einzige Besonderheit in der 146-seitigen Neuerscheinung, denn erstmals sind hier wieder fünf Logos der Stadtmarketing-Familie zu entdecken. Mit der jüngsten und frisch gegründeten Abteilung „Natur und Gesellschaft“ (unsere Zeitung berichtete) beschenkt sich das Netzwerk zu seinem 25-jährigen Bestehen gleich selbst mit einem neuen Arbeitskreis. Der stellt sich und seinen Themen im Kalender selbst vor: Es geht um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, den Umgang mit Ressourcen und den Erhalt der Natur. Ein Grundgedanke, der sich auch in einem weiteren Beitrag wieder findet: Heinz-Peter Schreven präsentiert die Idee des Bürgerwaldes, der sich derzeit in der Entwicklung befindet und der, so Förster Hannes Johannsen, ein Geschenk an die nachfolgenden Generationen werden soll.