Wandern und feiern in Heiligenhaus Stadtmarketing bringt alle auf Touren

Richtung Ratingen geht es am 17. August: „Westwärts – durch Grün-Selbeck vorbei am Golf-Club zum Oberschlesischen Landesmuseum“. Die neue Variante geht so: Rathausplatz, Laubecker Bachtal, Nonnenbruch, Grün Selbeck, In den Höfen, Neuhaus Oberschlesisches Landesmuseum in Ratingen Cromford. Rückfahrt mit Buslinie 770. Kaffee und Kuchen werden im Kaffee Klatsch serviert, der Abschlussimbiss in eiinem Lokal an der Hauptstraße.