Stadtmarketing mit Idee für Stadtteil Heide Erster Probelauf für einen “Verschenketag“

Zwei Schilder an Siglinde Ottenjanns Gartentor an der Dürerstraße schaffen Klarheit: „Warnung vor dem Hund“ versteht sich von allein. Und Antworten auf die Frage „Was ist ein Naturgarten?“ irgendwie auch, schließlich ist die Haus- und Gartenbesitzerin treibende Kraft im Arbeitskreis Natur und Umwelt des Heiligenhauser Stadtmarketings. Die jüngste Idee der Gruppe hat aber direkt mit einer dritten Besonderheit zu tun, die ein paar Meter weiter am Gartenzaun steht: ein Klapptisch mit allerlei Kleinkram drauf, vom Wasserglas über die hand-dynamobetriebene LED-Taschenlampe (Funktionstest: strahlt relativ hell, läuft relativ leise) bis zur Plüschteddypuppe. Der Tisch hat seit einiger Zeit seinen Stammplatz am Grundstück. Und nach der neuen Idee aus dem Stadtmarketing-Arbeitskreis soll er nicht der einzige bleiben.