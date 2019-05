Ratingen : Stadtkirchenfest: Erlös ist für Öko-Projekte

Ratingen Am 16. Juni gibt es an der Lintorfer Straße viel Programm rund ums Thema „Schöpfung bewahren“.

Die Bewahrung der Schöpfung – das ist für Pfarrer Dr. Ulrich Brinkmann nicht erst seit den tektonischen Verschiebungen bei der Europawahl ein nach vorne drängendes Thema. Mit Blick auf das Stadtkirchenfest, das am Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr auf der Lintorfer Straße gefeiert wird, sind die theologischen und politischen Schwerpunkte längst vorgegeben, vorangetrieben von jungen Menschen, die in großer Sorge um die Zukunft der Erde sind.

Und so dreht sich bei dem Fest der Evangelischen Kirchengemeinde vieles um Klima und Natur. Der Erlös ist für Öko-Projekte der Kirchenstiftung Zukunftskinder bestimmt. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen will man eine Wildblumenwiese im Kirchgarten anlegen, mit einem Imker ein Bienenvolk im Garten ansiedeln sowie Ökostromtankstellen für Smartphones in allen Jugendzentren der Gemeinde aufbauen, an denen Kinder und Jugendliche gratis Ökostrom laden können. Ziel des Projektes sei es, den Sinn für ökologische Zusammenhänge zu schärfen.