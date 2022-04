Heiligenhaus im Jubiläumsjahr : Neue Namen für alte Plätze

Der neu gestaltete Platz vor St. Suitbertus wird als „Domplatz“ ins Straßenverzeichnis aufgenommen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Bisher war der Platz vor der Kirche St. Suitbertus offiziell namenlos, das wird sich allerdings ändern. Der Name „Domplatz“ kommt ins Straßenverzeichnis und reiht sich damit in eine neue „Platz“-Kultur an der Hauptstraße ein.