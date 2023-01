Ratinger Stadthalle Stadt setzt auf ein starkes Miteinander

Es waren Szenen eines Films, die besonders beeindruckten. Unter dem Titel „Ankommen in Ratingen“ erzählten Bürger und Institutionen, wie sie ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und in ihr Herz geschlossen haben. Ja, die Stadtgesellschaft setzt auf ein starkes Miteinander in diesen sehr schwierigen Zeiten. Und so hatte Bürgermeister Klaus Pesch für den Neujahrsempfang in der Stadthalle, der nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder stattfand, das Leitmotiv „Miteinander in Ratingen“ ausgerufen.