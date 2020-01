Ratingen : Stadthalle: Hoher Schaden bei Explosion

Ratingen (RP/kle) Am Samstagabend haben bislang unbekannte Täter in der Tiefgarage der Stadthalle eine Explosion herbeigeführt. Gegen 22.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sie einen lautstarken Knall in der Tiefgarage festgestellt hätten.

